Богучаны, , 14:04 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Богучанский район, где пообщался с пожарными, которые ликвидируют огненную стихию на земле. Глава региона побывал в лагере, где базируются лесники, а также осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров.

Сотрудники краевого Лесопожарного центра рассказали главе края, что огонь в зоне, где работает группировка, удалось вовремя обнаружить. Сейчас пожары локализованы, распространения пламени по земле и по воздуху не будет, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Александр Усс поблагодарил огнеборцев за труд в ликвидации стихии: «Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою работу, не допускаете распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности».

Также глава края рассказал пожарным об инициативе создания на cевере региона специального Лесопожарного центра для работы в приарктических территориях. По словам Губернатора, это поможет частично перевести площади лесов, находящиеся в зоне контроля, в зону охраны. Предложение руководителя региона поддержал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Помимо этого, Александр Усс рассказал о важности увеличения количества лесных инспекторов для улучшения качества наведения порядка в лесах.

Отметим, в 2019 году лесопожарный сезон в крае начался рекордно рано — 22 марта. Это наиболее ранняя дата за последние 10 лет. С начала апреля красноярским лесникам удалось потушить свыше полутора тысяч пожаров в регионе, при этом около 60% всех возгораний гасились в первые сутки. Со 2 июля на территории всего края введен режим чрезвычайно ситуации в лесах. В районы с особо напряженной обстановкой дополнительно были переброшены 295 пожарных.

На данный момент в крае горит 58 тысяч гектаров леса. В ликвидации стихии задействованы силы краевого Лесопожарного центра, Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства обороны и МЧС, наземная и воздушная техника. Тушить огонь в крае помогают и пожарные из соседних регионов. Общая группировка сил составляет около полутора тысячи человек.