Нижний Новгород, , 13:31 — REGNUM

Имущество застройщика-банкрота нижегородского жилого комплекса «Окский берег» арестовали. Об этом заявил прокурор области Вадим Антипов.

По его словам, арест имущества компании обеспечит причинённый области ущерб. При этом он не смог уточнить, будет ли этих мер достаточно для возмещения в полном объёме. Также неизвестно, на какое именно имущество наложен обеспечительный арест.

«По каждому дому заведены наблюдательные и накопительные дела, проведено изучение финансовой деятельности застройщика. Чаще чем раз в месяц прокурор лично бывает на объекте», — цитирует главу надзорного ведомства НИА «Нижний Новгород».

Антипов добавил, что из 81 проблемного объекта долевого строительства, 62 дома входят в состав ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City». В отношении застройщиков в производстве находятся 17 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ЖК «Окский берег» представляет собой комплекс жилых домов, в которых к 2027 году должны были проживать 80 тыс. человек. На сегодня по открытым данным ЖК — это 56 домов-недостроев в разной степени готовности, куда вложили средства около 3−3,5 тыс. долевых участников. В конце июля один из застройщиков комплекса — ООО «Экоград» был признан несостоятельным (банкротом).

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