Киев, , 13:27 — REGNUM

Петиция, в которой содержится просьба сделать американский доллар украинской национальной валюте, размещена на сайте украинского президента.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в петиции.

Также в ней отмечается, что граждане хотели бы ввести такое нововведение из-за нестабильности украинской гривны.

Кроме этого, автор петиции пересчитать в долларовом выражении цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.

Отметим, данная петиция была зарегистрирована на сайте главы Украины ещё 7 августа и за это время её пописало 40 человек. При этом для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, её должны подписать не менее 25 тысяч граждан за 90 дней.