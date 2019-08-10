Сеул, , 13:30 — REGNUM

Правительство Южной Кореи продолжает реализацию госпрограммы по развитию альтернативных источников энергии. В частности, за первые семь месяцев 2019 года в эксплуатацию были введены несколько солнечных электростанций суммарной мощностью 1,64 ГВатт — почти в полтора раза больше, чем мощность ядерного реактора, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.

Таким образом, удалось досрочно выполнить годовую цель по вводу 1,63 ГВатт производства солнечной энергии. Подобной мощности хватит для обеспечения электричеством 600 тысяч домов на протяжении года. Всего же совокупная выработка солнечной энергии в Южной Корее оценивается в 9,5 ГВатт. Как бы то ни было, до сих пор доминирующую роль в энергосистеме страны играют тепловые и атомные электростанции, в то время как доля возобновляемых источников энергии не превышает 5%.