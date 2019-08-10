Сеул, , 13:07 — REGNUM

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics станет поставщиком одного из ключевых компонентов нового смартфона Xiaomi. В частности, Samsung произведёт сенсоры для камеры, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Новое устройство от Xiaomi будет обладать камерой с рекордным разрешением — 64 мегапикселей. На данный момент только Samsung производит подобные сенсоры модели ISOCELL Bright GW1. Две компании договорились не останавливаться на достигнутом и в скором будущем увеличить разрешение до 100 мегапикселей.

Примечательно, что оба производителя являются ближайшими конкурентами на мировом рынке: Samsung занимает первое место по продажам смартфонов, а Xiaomi располагается на четвёртом. Однако на рынках Азии их позиции равны.