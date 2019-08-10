Сеул, , 14:20 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Fitch высоко оценивает кредитоспособность Южной Кореи. 9 августа суверенный рейтинг был подтверждён на уровне АА — со стабильным прогнозом, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Рейтинг остаётся неизменным с 2012 года, когда он был повышен с А+. Текущие показатели отражают устойчивое макроэкономическое состязание страны, внушительные золотовалютные резервы и грамотное реагирование на внешние вызовы, пояснили в Fitch. В то же время, опасения вызывает низкая рождаемость, падение промышленного производства и конфликт с Японией, предупредили аналитики.

Кроме того, агентство спрогнозировало рост ВВП в 2019 году на уровне 2%, что на 0,7% ниже, чем годом ранее. Негативная динамика объясняется, главным образом, противостоянием США и Китая — главных внешнеторговых партнёров Южной Кореи.