Сеул, , 12:36 — REGNUM

Южнокорейский автопроизводитель Kia, входящий в конгломерат Hyundai Motor, объявил о запуске своего первого завода в Индии. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Новое предприятие располагается в городе Анантапуре; завод способен производить 300 тысяч автомобилей в год, или более восьмисот в день. Главным образом, на нем будут собираться кроссоверы Kia Seltos, на которые уже сделано 22 тысячи предзаказов.

Kia уже освоила американский и китайский рынки, и Индия представляет большой интерес благодаря объёму внутреннего рынка и значительному потенциалу роста: сейчас только 35 человек из 1000 имеют собственное авто, в то время как, например, в США этот показатель достигает 820 человек из 1000. К тому же, у материнской компании — Hyundai — в Индии уже есть два завода общей производственной мощностью свыше 700 тысяч единиц в год. Таким образом, Hyundai Motor сможет ежегодно поставлять на индийский рынок более 1 миллиона автомобилей.