Сеул, , 12:06 — REGNUM

Негативная динамика экспорта напоминают ситуацию кризисного 2008 года. К такому выводу пришли аналитики Банка Кореи, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

С мая объём экспорта Южной Кореи сокращается, главным образом, из-за противостояния США и Китая — главных внешнеторговых партнёров страны. При этом, темпы падения только растут: с января по апрель экспорт сокращался ежемесячно, в среднем, на 6,9%, в мае — на 9,7%, а в июне — сразу на 13,7%. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время мирового финансового кризиса, предупреждают аналитики центробанка.

Данной ситуации в Сеуле уделяют пристальное внимание: правительство страны уже прибегло к ряду мер по поддержке экспорта. В частности, основные экспортеры получили налоговые льготы, а малый и средний бизнес — господдержку, в том числе и финансовую. В то же время, ситуация пока лучше не становится.