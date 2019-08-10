Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM

В июне 2019 года рост промышленного сектора Индии резко сократился до 2%. Об этом 9 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на свежие статистические данные правительства Индии.

По итогам июня 2019 года темпы прироста промышленного сектора Индии составили всего 2% по сравнению с 6,9% в соответствующем месяце 2018 года. Это самый низкий показатель за последние четыре месяца. С марта по май 2019 года в южноазиатском государстве наблюдался устойчивый рост промышленного производства. За указанный период индекс промышленного производства вырос с 0,2% до 4,6%. Таким образом, за первый квартал 2019/20 финансового года темпы роста индийской промышленности составили всего 3,6%. Отметим, что соответствующий показатель для 2017/18 финансового года превысили отметку в 5,1%.

Представители министерства статистики и выполнения программ Индии утверждают, что основной причиной резкого ухудшения статических показателей стала стагнация в обрабатывающей промышленности и горной добыче. Темпы прироста в указанных секторах сократились с 6,9% до 1,2% и с 6,5% до 1,6% соответственно.