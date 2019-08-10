Анкара, , 11:30 — REGNUM

Турецкая строительная компания Yenigün подписала с российской «Альтернативной генерирующей компанией-1» соглашение, согласно которому первая построит в Москве станцию по извлечению энергии из утилизации мусора и прочих отходов, причем первая фаза строительства должна быть завершена уже к 2022 году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, исполнительный директор турецкой компании Фикрет Йенигюн отметил, что в РФ проявляется все больший интерес к энергии, вырабатываемой при сжигании мусора на соответствующих заводах. Он также выразил свою радость по поводу того, что его компания примет участие в реализации важного проекта в Москве, одном из крупнейших столичных городов мира. По его словам, проект станет важным шагом на пути внедрения новых технологий по рациональной утилизации отходов.

Фикрет Йенигюн подчеркнул, что реализация проектов генераторов термического обезвреживания твердых общественных отходов важна, прежде всего, с экологической точки зрения.