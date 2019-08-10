Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM

В Индии добыча нефти и газа в первом квартале 2019 года значительно снизилась, что, по мнению специалистов, значительно увеличит зависимость Индии от импорта данных энергоносителей. Стоит отметить, что в этой связи возрастут поставки, прежде всего, из стран Персидского залива, что обусловлено не только географической близостью регионов, но и складывающейся международной конъюнктурой. Прежде всего, на рост поставок из арабских стран сказывается ужесточение санкций США, наложенных на Иран и Венесуэлу.

Несмотря на то, что Индия обладает достаточными запасами ресурсов, внутренняя добыча нефти не удовлетворяет потребности быстрорастущей экономики. В первом квартале добыча сырой нефти снизилась на 6,8%, составив 8,2 млн. тонн.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», при этом, добыча газа снизилась на 0,5% до 8,03 млрд. кубометров. Эти показатели значительно ниже прошлогодних.

В этой связи, повысилась зависимость Индии от импорта нефти (с 83,8% до 85,2%) и газа (с 48,7% до 50,4%). Несмотря на попытки правительства Индии смягчить законодательство в этой сфере и, тем самым, увеличить объемы добычи энергоресурсов, зависимость от иностранных поставщиков только возрастает. Помимо вопроса энергетической безопасности страны, этот вопрос влияет как на курс рупии, так и на торговый баланс южноазиатского гиганта.