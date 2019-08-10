Нью-Дели, , 16:44 — REGNUM

Согласно исследованию правительства Индии, за 45 лет потребление ископаемого топлива, биомассы, металлических и неметаллических руд в стране увеличилось в шесть раз. В 1970 году показатели потребления составляли 1,18 млрд. тонн, в 2015 — уже 7,4 млрд. тонн. По прогнозам специалистов данный показатель удвоится к 2030 году.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство страны принимает во внимание повышенные темпы роста спроса на энергоресурсы, а также связанные с этим издержки от импорта важных для экономики ископаемых. Недавно был разработан проект «Национальной политики в области ресурсоэффективности», который способен предоставить институциональный механизм для обеспечения их эффективного использования.

В соответствии с данной инициативой будет создан специальный национальный орган, который будет разрабатывать трехгодичный план действий в этой сфере. По мнению представителей правительства, немаловажным фактором является и повышение налога на первичные материалы, что, согласно планам, должно мотивировать производителей использовать вторичное сырье, например, путем переработки лома.