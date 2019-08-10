Аддис-Абеба, , 12:44 — REGNUM

К 2025 году Эфиопия и Нигерия станут лидерами среди африканских государств южнее Сахары по количеству абонентов мобильной связи и интернета. Такие данные приводит компания GSMA, согласно новому отчету которой количество мобильных абонентов в Эфиопии увеличится на 11%, а в Нигерии — на 19%. В докладе компании также сообщается, что страны Африки южнее Сахары останутся самым быстрорастущим мобильным регионом в мире в ближайшие годы, поскольку миллионы молодых африканских потребителей впервые станут пользователями мобильных устройств и мобильной связи. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство Fana.

Таким образом, к 2025 году в Африке появится более 160 миллионов новых уникальных абонентов мобильной связи, в результате чего их общее число достигнет 623 миллионов, по сравнению с 456 миллионами в 2018 году. Согласно исследованию компании, мобильная экосистема в странах Африки южнее Сахары в 2018 г. принесла общую прибыль на сумму почти в 150 млрд долларов США, что эквивалентно 8,6% ВВП всей Африки. По прогнозам, к 2023 году аналогичная выручка составит почти 185 млрд долларов США (9,1% ВВП).

В новом докладе также отмечено, что около 239 миллионов человек, что составляет 23% населения Африки южнее Сахары, регулярно пользуются мобильным интернетом.

Компания GSMA представляет интересы мобильных операторов по всему миру, объединяя более 750 операторов и почти 400 компаний в более масштабной мобильной экосистеме.