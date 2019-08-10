Кишинёв, , 10:33 — REGNUM

Молдавия закупила в первом квартале 2019 года 472,8 млн. куб. м российского газа, что на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Как передает ИА REGNUM, в денежном выражении при этом закупки выросли на 21,3% — до $110 млн.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что закупочная цена за тысячу кубометров выросла на 30,1%. При этом Молдавия полностью оплатила «Газпрому» закупленный газ и даже выплатила часть долга за предыдущий период, когда оплата было не 100-процентной.

Что касается потребления, то 41,5% газа потребил энергетический сектор, а 35,8% — население.

Отметим, что Молдавия сейчас на 100% зависит от российского газа. Президент Молдавии Игорь Додон в июне попросил у «Газпрома» скидку на поставляемый в республику газ. А до конца года Молдавия должна заключить новый контракт с «Газпромом».