Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM

Свердловская область имеет шансы резко нарастить объёмы получаемого молока. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента информполитики.

На встрече с руководством «Россельхозбанка» глава региона обратил внимание на потенциал развития молочного животноводства.

В области перерабатывается около 1 млн 200 тысяч тонн молока, при этом молока, полученного местными производителями — лишь 800 тысяч тонн. Так что можно сделать рывок и увеличить объем ещё на 400 тысяч тонн, уверен губернатор.

Напомним, самоё дешёвое молоко в регионе можно найти в Первоуральске. В среднем литр молока обойдётся в 41 рубль 96 копеек. Дороже всего молоко в Серове — там за литр в среднем платят 53 рубля 29 копеек.