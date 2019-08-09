Уфа, , 23:59 — REGNUM

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заверил, что ситуация в здравоохранении республики постепенно налаживается. Однако остаётся ряд проблемных точек, написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Самая сложная проблема сейчас — нехватка врачей. В каждом городе, в каждой деревне жители жалуются, что они не могут попасть на прием. За июль баланс положительный: 196 специалистов пришли, 162 — ушли», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что в настоящее время для поддержки медиков в республике действует ряд программ: программа «Земский доктор», программ привлечения узких специалистов, которые при устройстве на работу получат по 1 млн рублей. Однако к привлечению молодых специалистов необходимо подталкивать и местные власти: нужно давать медикам квартиры, устраивать их детей в детские сады, трудоустраивать близких.

«Мириться с тем, что в 21 веке люди месяцами не могут получить медицинскую помощь — не позволю ни коллегам, ни самому себе», — заключил Хабиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе численность врачей по итогам 2018 года сократилась на 1 030 специалистов или почти на 1% по сравнению с 2017 годом. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения также снизился с 36,4 до 36 на 10 тыс. жителей округа. В Башкирии показатель составил 34,9 на 10 тыс. граждан, то есть ниже среднего по Поволжью.

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