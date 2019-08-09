Москва, , 23:56 — REGNUM

Министерство финансов России считает решение рейтингового агентства Fitch о повышении суверенного рейтинга страны очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Об этом говорится в распространённом 9 августа комментарии главы ведомства Антона Силуанова.

«Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень», — отметил министр.

По словам Силуанова в Моcкве рассчитывают на то, что решение Fitch послужит «логичным основанием» для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «BBB-» до «BBB», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Читайте ранее в этом сюжете: Fitch повысило долгосрочный суверенный рейтинг России