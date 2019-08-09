Ижевск, , 23:17 — REGNUM

Удмуртия планирует привлечь кредитные средства в сумме на 900 мл рублей. соответствующие документы опубликованы на портале правительства республики.

Так, власти региона намерены привлечь две кредитных линии с лимитом в 600 и 300 млн рублей. Средства привлекаются на год, предполагаемая процентная ставка составит 8,25% годовых. Кредиты привлекаются для «погашения долговых обязательств республики».

Начальная (максимальная) цена контракта по кредиту на 600 млн рублей составляет 49,5 млн рублей, по кредиту на 300 млн рублей — 27,75 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Удмуртия заключила контракты по кредитам на общую сумму в 5 млрд рублей. По данным минфина республики, привлечение кредитных средств не приведёт к росту объема госдолга региона, они будут погашены за счёт средств Управления федерального казначейста по Удмуртии.

«Данная «перекредитовка» проводится уже третий раз за год, в результате планируемая экономия бюджета республики на выплату процентов по коммерческим кредитам составит 300 млн. рублей», — отметили в минфине.