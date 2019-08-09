Тбилиси, , 22:49 — REGNUM

За первые 6 месяцев текущего года чиновники грузинских государственных ведомств получили в виде зарплат и премий в общей сложности 735,3 миллиона лари, что на 47,5 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные опубликовала служба госаудита Грузии. По её же информации, первое место среди государственных структур по размерам оплаты труда сотрудников занимает МВД, где работникам за 6 месяцев выплачено 228 млн лари, что на 57 млн превышает показатель за первое полугодие 2018 года.

Данные моментально подвергли критике представители оппозиции, которые заявили, что правительство Грузии создает себе комфорт за счёт распоряжения народными деньгами. По их же мнению, падение курса лари, ухудшение ситуации в экономике и обнищание народа — результат подобной политики правительства, направленной на пополнение карманов собственных чиновников.

«Когда наших граждан интересует, почему обесценивается лари, они должны знать, что один из главных факторов этого процесса — растрата средств госбюджета на бюрократию «Грузинской мечты», выдача огромных зарплат и премий», — заявил представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили.

По мнению лидера «Национального движения» Романа Гоциридзе, грузинская экономика не растёт именно из-за того, что слишком велико бремя расходов на содержание правительства.

А лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что нынешнее правительство Грузии превратилось в преступную группировку, которая душит народ для обеспечения собственной счастливой жизни.

Отметим, что на фоне такого роста зарплат и премий членов правительства Грузии и параллельного роста цен и падения курса национальной валюты размеры пенсий и зарплат основной массы населения остаются на прежнем, крайне низком уровне. И пенсия в Грузии сегодня составляет лишь 200 лари, около $68. Зарплаты чиновников госструктур Грузии, также как и пенсии, выплачиваются из доходов госбюджета, которые формируются из выплаченных гражданами налогов.