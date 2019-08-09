Волгоград, , 22:47 — REGNUM

В Волгоградской области впервые за уклонение от проведения проверок лишена лицензии управляющая компания. Организация систематически уклонялась от проверок Госжилнадзора, при этом неоднократно привлекалась за это к административной ответственности. Проверяющие исключили из реестра лицензии УК сведения о многоквартирных домах, суммарная площадь которых превышает 15% от общей площади домов, сообщили 9 августа в региональной инспекции Государственного жилищного надзора.

Лицензию отобрали у компании, которая занимается управлением многоквартирными домами на территории Городищенского района. Как только судебное решение вступит в силу, органы местного самоуправления должны созвать общее собрание собственников помещений домов и решить, кого выбрать для дальнейшего управления. Если по каким-либо причинам выбор не будет сделан, администрация обязана объявить и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении этого дома.

Региональный Госжилнадзор был вынужден обратиться с иском об аннулировании лицензии. 9 августа Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил это требование.