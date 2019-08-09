Москва, 9 августа 2019, 22:25 — REGNUM
Российским сельхозпроизводителям предоставлено право поставок пшеницы в Саудовскую Аравию, сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора.
По его словам, профильное ведомство Саудовской Аравии прислало в Россельхознадзор официальное подтверждение о смягчении требований к импортируемой пшенице.
«Это хорошая новость для наших аграриев», — цитирует агентство сообщение сотрудника Россельхознадзора.
Ранее экспорту российской пшеницы на саудовский рынок препятствовало требование полного отсутствия в партиях поставляемой пшеницы зёрен со следами клопов-черепашек.
До сегодняшнего дня Россия продавала в Саудовскую Аравию только ячмень, которого только с июля 2017 по июнь 2018 года королевство закупило более 2,7 млн тонн.
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