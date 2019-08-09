Белгород, , 20:23 — REGNUM

Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области. Ориентировочно стоимость реализации проекта составит 1,5 млрд рублей. Инвесторы и представители областных властей уже осмотрели площадки, подходящих для строительства завода. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

В заводе заинтересованы крупные промышленные предприятия — «Металлоинвест», Новолипецкий металлургический комбинат, «Евроцемент груп» и белорусский «БелАЗ». Карьерная техника и магистральные тягачи предприятий могут работать на сжиженном газе. Основные игроки формирующегося рынка СПГ заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Строительство будет вестись в рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». За 2019−2021 годы на территории региона планируют построить 47 газовых заправок для автомобилей.