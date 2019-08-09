Чебоксары, , 19:26 — REGNUM

В Чувашии молокопроизводители получили первые предупреждения в рамках запуска системы электронной сертификации «Меркурий». Заблокированы пять пользователей, сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Советский плакат. 1945

В России в июле 2019 года вступила в силу обязательная ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе «Меркурий», мониторинг за процессом внедрения которой проводит Россельхознадзор. В ведомстве подчёркивают, что благодаря этой системе можно пресечь незаконные действия производителей.

В Чувашии в ходе мониторинга выявлены электронные ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД), оформленные с нарушениями, в результате заблокировано пять пользователей и выдано 23 предостережения. Речь идёт не только о производителях молока, но и мясной продукции. В основном нарушения касаются негашения электронных ВСД конечными получателями подконтрольных товаров. Кроме того, ряд случаев касался оформления документов без справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах, либо со справкой, но без описи живых животных и результатов лабораторных исследований молока.

По данным Россельхознадзора, Чувашия входит в число 25 регионов-лидеров по оформлению электронных ВСД на сырое молоко (за июль оформлено свыше 10 тыс. документов за июль). При этом регион — в аутсайдерах по числу оформленных входящих транспортных электронных документов на душу населения и ветеринарных сопроводительных документов, оформленных на бумажных бланках.

Отметим, что часть молочной продукции с 1 июля 2019 года вошла в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», с 1 ноября в систему войдёт оставшаяся молочная продукция. Ранее в системе «Меркурий» начала оформляться обязательная ветеринарная сертификация готовой мясной продукции.

Всего в Чувашии электронной сертификацией охвачены 7955 хозяйствующих субъектов, оформлено более 8 млн электронных ветеринарно-сопроводительных документов, с начала 2019 года — 3,5 млн, ежемесячно оформляются более 700 тыс. документов.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» создана для электронной сертификации и отслеживания поднадзорных ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении. Цель — создание единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.