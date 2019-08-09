Казань, , 19:21 — REGNUM

На 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, который состоится в Казани в конец августа, ожидают более 200 тыс. гостей. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

По его словам, непосредственно в чемпионате примут участие около 1,3 тыс. профессионалов, оценивать мастерство которых будут 1,3 тыс. экспертов из 63 стран мира. Также ожидается, что освещать мероприятия чемпионата будут около 1 тыс. представителей СМИ.

Также Минниханов подчеркнул, что соревнования подобного уровня Россия будет принимать впервые за всю 60-летнюю историю чемпионатов профмастерства.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. Ранее Минниханов говорил, что кроме ряда федеральных министров, на соревнования могут приехать президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уточнил, что премьер-министр посетит открытие чемпионата, а президент — закрытие.