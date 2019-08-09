Москва, , 18:45 — REGNUM

В США пройдут слушания по строительству «быстрого» реактора. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре США. Министерство энергетики намерено провести слушания об оценке воздействия на окружающую среду исследовательского реактора VTR (Versatile Test Reactor), который предназначен для проведения испытаний топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Глава Минэнерго Рик Перри отметил, что на сегодняшний день в Америке нет универсального испытательного реактора на быстрых нейтронах. Это, по мнению министра, создает национальный стратегический риск и ослабляет возможности Министерства энергетики в выполнении задачи по продвижению энергетической, экологической и ядерной безопасности в США. Заместитель министра энергетики Рита Баранвал напомнила, что такие работы активно ведутся в России и Китае. По ее мнению, работы в этом направлении должны вестись «с ускоренным шагом», чтобы сократить объемы радиоактивных отходов. «Если наши разработчики инноваций не получат эту возможность как можно скорее, существующий на сегодняшний день переход промышленного превосходства к другим странам, как Китай и Россия, ускорится во вред американскому атомнопромышленному комплексу», — заявила она, передает World Nuclear News. Ожидается, что новый реактор будет уменьшенной (мощностью 300 МВт) версией реактора PRISM производства GE Hitachi. Ранее Минэнерго США рассчитывало, что реактор будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года.

«У американцев действительно была собственная программа исследований в этой области, — напомнил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Долгое время наряду с Советским Союзом, а потом и Россией, лидерами здесь были и США, и Франция. Однако в 1990 годы в обеих странах от продолжения этих программ отказались. С одной стороны, они были достаточно затратны, с другой стороны, только в нашей стране был построен действующий промышленный реактор: БН-600 и БН-800 представляют собой отработанные и готовые к запуску в серию технологии. И эти довольно дорогие разработки позволяют нам замкнуть ядерный цикл. На них можно одновременно нарабатывать ядерное топливо и решать вопросы нераспространения».

«Сейчас в США снова вернулись к этой теме, так как понимают, что на горизонте 50 лет традиционная энергетика на ископаемом топливе будет уходить в прошлое, — отметил он. — Интерес же к ядерным технологиям, уменьшившийся после аварии на японской станции «Фукусима», снова возрождается. Причём не только в развивающихся странах, но и в Соединенных Штатах, и в Европе, в том числе и не только к технологиям, которые у нас достаточно хорошо отработаны и массово используются в промышленных масштабах, но и к технологиям перспективным. Мы это видим и по интересу к ИТЭР, и по интересу к атомной энергетике, работающей на быстрых нейтронах. Потому что в будущем это позволяет не только кардинально изменить атомную энергетику, но и энергетику как отрасль».

«В свое время американцы бросили развивать это направление, так как столкнулись с рядом технических сложностей. Тогда только в Советском Союзе, сейчас в России этот опыт успешно развивается, удалось действительно построить крупные промышленные установки, которые работают не в режиме экспериментальном, а как обычный энергетический реактор. В США в 1980—1990 годах после аварий на Тримайл Айленде и на Чернобыльской АЭС серьезно возрос скепсис и общественное недоверие к атомной энергетике. В таких условиях американской политики это привело к тому, что американское правительство стало меньше выделять средств, и многие программы оказались либо законсервированы, либо фактически прекращены», — пояснил Кондратьев.

«Сейчас после длительных десятилетий застоя американцы действительно проявляют интерес к этим технологиям и хотят вернуться в этот сектор. Я думаю, что, прежде чем говорить о каких-то серьезных успехах у американцев в этой области, пройдёт несколько лет, потому что «обещать — не значит жениться», то есть решение о запуске и начало каких-то действий могут сильно разойтись во времени», — уверен эксперт.

«В этой области сейчас действительно хорошие позиции у России, которая сохранила и преемственность исследований, и у которой есть опыт, наработанный за десятилетия эксплуатации и экспериментальных, и промышленных энергетических реакторов. Достаточно сильные позиции в этом плане и у Китая, который в содружестве с Россией строит сейчас у себя реактор небольшой мощности на быстрых нейтронах. В принципе помимо Соединённых Штатов большой интерес к этой области есть и в Индии, и в странах Европейского Союза, в которых тоже периодически говорят о желании проводить исследования в этой области. Тема бесспорно актуальная», — полагает заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов».