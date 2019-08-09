Нижний Новгород, , 18:43 — REGNUM

Глава компании «Космокурс» Павел Пушкин раскрыл детали проекта частного космодрома, который может появиться в Нижегородской области. Соответствующие материалы он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

В частности, космодром будет включать стартовый и технический комплексы, комплекс средств посадки и транспортировки ракетоносителя на технический комплекс, площадку огневых испытаний и наземный комплекс управления, а также гостевой комплекс.

До настоящего времени точно неизвестно местоположение будущего первого в России частного космодрома.

Также Пушкин отметил, что 9 августа начинаются испытания «экспериментального коллектора корпуса камеры двигательной установки торможения и системы аварийного спасения многоразового суборбитального космического аппарата».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле компания направила в Роскосмос материалы, которые подтверждают безопасность строительства частного космодрома. Первый полет запланирован на 2025 год. По словам Пушкина, для экологии запуски ракет будут безопасными, поскольку будет использоваться топливо на основе спирта и кислорода.

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