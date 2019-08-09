Владимир, 9 августа 2019, 18:42 — REGNUM
Управление муниципального заказа города Владимира объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автодорога, соединяющая ул. Диктора Левитана и мкр. 8-ЮЗ», сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на портал госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 99 840 рублей. Электронные заявки принимаются до 15 августа.
По данным портала «ПроВладимир», само строительство дороги может стоить более 100 миллионов рублей, и из-за разногласий мэрии и областной администрации вопрос об источниках финансирования строительства до сих пор не решён.