Воронеж, 9 августа 2019, 17:56 — REGNUM

К разработке технико-экономического обоснования проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже планируют приступить осенью. Об этом говорилось 9 августа на совещании, которое провёл губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Совещание по вопросу создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж
Совещание по вопросу создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж
Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Как отмечалось на совещании, в настоящее время специалистами Института Генплана Москвы ведется разработка генерального плана Воронежа на 2021−2041 годы. В рамках разработки проекта проводился опрос воронежцев, который показал: общественным транспортом пользуются лишь 65% респондентов, но остальные готовы отказаться от личного транспорта в пользу общественного при создании новой современной системы перевозок. В качестве основного предложения власти рассматривают возможность создания сети легкорельсового транспорта, общая протяженность маршрута в перспективе может составить около 150 км. Это в результате, при поэтапном внедрении, позволит покрыть большую часть города транспортной сетью с 45-минутной доступностью. О системе легкорельскового транспорта как самой перспективной говорят и исследования пассажиропотока в городе.

Губернатор Александр Гусев отметил, что в настоящее время уже подготовлен проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж. Работу проводили специалисты ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» при участии экспертов АО «Центральная ППК», Центра экономики инфраструктуры и японских консультантов.

По итогам совещания губернатор поручил завершить согласование подготовленного проекта технического задания на разработку ТЭО к середине сентября.