Воронеж, , 17:56 — REGNUM

К разработке технико-экономического обоснования проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже планируют приступить осенью. Об этом говорилось 9 августа на совещании, которое провёл губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Совещание по вопросу создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Как отмечалось на совещании, в настоящее время специалистами Института Генплана Москвы ведется разработка генерального плана Воронежа на 2021−2041 годы. В рамках разработки проекта проводился опрос воронежцев, который показал: общественным транспортом пользуются лишь 65% респондентов, но остальные готовы отказаться от личного транспорта в пользу общественного при создании новой современной системы перевозок. В качестве основного предложения власти рассматривают возможность создания сети легкорельсового транспорта, общая протяженность маршрута в перспективе может составить около 150 км. Это в результате, при поэтапном внедрении, позволит покрыть большую часть города транспортной сетью с 45-минутной доступностью. О системе легкорельскового транспорта как самой перспективной говорят и исследования пассажиропотока в городе.

Губернатор Александр Гусев отметил, что в настоящее время уже подготовлен проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж. Работу проводили специалисты ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» при участии экспертов АО «Центральная ППК», Центра экономики инфраструктуры и японских консультантов.

По итогам совещания губернатор поручил завершить согласование подготовленного проекта технического задания на разработку ТЭО к середине сентября.