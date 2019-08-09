Санкт-Петербург, 9 августа 2019, 17:38 — REGNUM
По всей видимости, банкам с государственным участием дали политическое указание активно поддерживать ипотечную программу для семей с детьми, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя заявление руководителей Сбербанка о снижении ставок по данной программе.
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что в ближайшее время для граждан ставка по программе (доступной для тех, у кого с 2018 по 2022 год родился второй или последующий ребенок) будет снижена с базовых 6% до 5%.