Симферополь, 9 августа 2019, 17:18 — REGNUM
Парламент Крыма перенёс на 2021 год более 20 млрд рублей расходов на реализацию объектов ФЦП развития региона. Об этом 9 августа заявила вице-премьер РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что в 2019 году в республике будет введено в эксплуатацию 44 новых объекта, построенных в рамках реализации федеральной целевой программы развития полуострова.
Подробнее: Власти Крыма пообещали Медведеву сдать в 2019 году 44 объекта ФЦП