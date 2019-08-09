Симферополь, , 17:18 — REGNUM

Парламент Крыма перенёс на 2021 год более 20 млрд рублей расходов на реализацию объектов ФЦП развития региона. Об этом 9 августа заявила вице-премьер РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Мы планируем изменить доходную часть в сторону уменьшения на 19,6 млрд или на 9,8% за счёт сокращения объёма безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 21,1 млрд. Деньги никуда не деваются — они просто переносятся на 2021 год», — отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что в 2019 году в республике будет введено в эксплуатацию 44 новых объекта, построенных в рамках реализации федеральной целевой программы развития полуострова.

Подробнее: Власти Крыма пообещали Медведеву сдать в 2019 году 44 объекта ФЦП