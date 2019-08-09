Тюмень, , 17:20 — REGNUM

В Ленинском районном суде Тюмени 9 августа 2019 года отказано бывшему генеральному директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадию Лисовиченко в выплате премии в $10 млн. Стороны могут оспорить вынесенное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, что дело откладывалось по причине отсутствия документа, на основании которого экс-гендиректор выдвинул требование к Антипинскому НПЗ о выплате «золотого парашюта». Не было оригинала документа и на сегодняшнем судебном заседании, нет и решения совета директоров, где были бы указаны основания и параметры премирования.

«В начале ноября 2018 года Лисовиченко пригласили на совет директоров в Москву и предлагали уволиться. Он не был с этим согласен. И обратился за копией приказа о премии. Получил документ и издал документ о собственном премировании. Он понимал, что его скоро уволят, а премию, скорее всего, не выплатят», — передаёт 72.ru доводы представителя экс-гендиректора АНПЗ Ксении Лисовиченко.

Сам Геннадий Лисовиченко находится в бегах. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам»).

По версии следствия, Геннадий Лисовиченко вопреки законным интересам Антипинского НПЗ заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил заводу ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три нефтяных месторождения в Оренбургской области. На данный момент предприятие находится на грани банкротства. Слушание дела о банкротстве АНПЗ намечены в Арбитражном суде Тюменской области 12 августа.

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