Бурмакино, , 17:13 — REGNUM

В Ярославской области более 20 сотрудников котельной в поселке Бурмакино написали заявления об увольнении в знак протеста против низкой заработной платы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами сотрудники котельной.

Деньги

Газовая котельная принадлежит ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны по Северо-Западному военному округу и отапливает расположенную в поселке воинскую часть, жилые дома, школу и детский сад — всего 72 здания.

«Получили заработную плату 9,5 тысяч на руки. Как людям жить на такие деньги? Нам говорят, что денег нет. Никто ничего не обещает. Все решили уволиться. Никакого обеспечения котельной нет. Не выдают инструменты, спецодежду. Трубы все сгнили, нужно менять 600 метров, но и труб тоже нет. Работать в такой ситуации невозможно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из сотрудников котельной.

Начальник котельной в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил факт написания заявлений.

«У меня на столе лежат заявления. Вся загвоздка в заработной плате. Рабочие хорошие, опытные. Но зарплату подвели под МРОТ. Отдали корку хлеба. А масла на нее уже нет. Я тоже напишу заявление, я физически не смогу стоять за всех. Ситуация опасная, взрывоопасная. Я бы сам хотел посмотреть в глаза тем, кто назначил такие зарплаты. На носу отопительный сезон», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник котельной Семен Мельник.

Сложная ситуация с котельной в Бурмакино длится не первый год. Ранее региональные власти предлагали Министерству обороны передать на баланс властей котельную и другую коммунальную инфраструктуру поселка. Однако эти переговоры не увенчались успехом.

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