Нью-Йорк, США, , 17:08 — REGNUM

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 41,10 пункта (0,16%), до 26 337,09 пункта, индекс S&P 500 упал на 7,58 пункта (0,26%), на 2930,51 пункта, индекс Nasdaq упал на 41,97 пункта (0,52%), до 7997,19 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 8 августа на Уолл-стрит прошли в хорошем плюсе. За несколько дней торгов рынок ликвидировал ущерб, полученный в ходе обрушения индексов в «черный понедельник» 5 августа.

Читайте также: Уолл-стрит больше не в панике: Dow Jones растет, Nasdaq — выше 8000 пунктов