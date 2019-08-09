Камышин, Волгоградская область, , 17:01 — REGNUM

В городе Камышин Волгоградской области полностью реконструируют набережную. Этот проект затем даст возможность приступить к строительству современного речного порта. Проектные работы и строительство объекта начнут после окончательной реконструкции набережной и причальных стенок речного вокзала города-героя Волгограда. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 9 августа на выездном заседании градостроительного совета.

«Если идти по Волге со стороны Саратова, то Камышин является речными воротами Волгоградской области — в городе есть всё, чтобы развивать туризм, и этот потенциал необходимо использовать. Это будет хорошая возможность для города получить дополнительное развитие», — отметил глава региона.

Проект полной реконструкции набережной Камышина собираются реализовать в течение трёх ближайших лет.