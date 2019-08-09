Москва, , 16:40 — REGNUM

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-июль 2019 года составил $28 млрд, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 9 августа пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2019 года сложилось на уровне $28 млрд ($17,4 млрд в январе-июле 2018 года), преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов», — говорится в сообщении.

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России в январе-июле, по оценке регулятора, составил $51,4 млрд против $56,5 млрд в сопоставимом периоде 2018 года.

Отмечается, что такая динамика определялась преимущественно состоянием торгового баланса страны.

После зафиксированного в первом квартале года роста положительного сальдо внешней торговли товарами, начиная с апреля его величина «складывалась на более низком уровне вследствие замедления темпов снижения импорта по сравнению с экспортом», сообщают в Центробанке.