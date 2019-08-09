Симферополь, , 16:39 — REGNUM

В 2019—2020 годах в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма планируется отремонтировать около 70 объектов культуры. Об этом 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Значительные средства выделят из республиканского бюджета более 500 миллионов рублей по каждому направлению на следующий год, чтобы создать материальную базу», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский анонсировал в Севастополе создание нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.

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