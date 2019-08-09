Симферополь, 9 августа 2019, 16:35 — REGNUM
В Крыму капитально отремонтируют и благоустроят пляжи Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах. Об этом 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что в 2020 году в крымском посёлке Гурзуф начнётся масштабная реконструкция набережной протяженностью в полтора километра.
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