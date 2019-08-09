Симферополь, , 16:35 — REGNUM

В Крыму капитально отремонтируют и благоустроят пляжи Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах. Об этом 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма.

«Мы готовим программу капитального ремонта и благоустройства пляжей, в первую очередь от «Солнышка» до Евпатории, а также Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Там колоссальные территории, но туда нужно завести инфраструктуру. Также это посёлок Николаевка — самый близкий к Симферополю курорт», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что в 2020 году в крымском посёлке Гурзуф начнётся масштабная реконструкция набережной протяженностью в полтора километра.

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