Курган, 9 августа 2019, 16:30 — REGNUM
В Курганской области до 2023 года будут газифицированы 10 районных центров, в которых на сегодня отсутствует голубое топливо. Об этом заявил 8 августа на пресс-конференции директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьёв.
На сегодняшний день уровень газификации Курганской области составляет 51%, в сельских территориях — на 31%.
Голубое топливо в 2019 году смогут получить жители сёл в Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском районах.