Курган, , 16:30 — REGNUM

В Курганской области до 2023 года будут газифицированы 10 районных центров, в которых на сегодня отсутствует голубое топливо. Об этом заявил 8 августа на пресс-конференции директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьёв.

На сегодняшний день уровень газификации Курганской области составляет 51%, в сельских территориях — на 31%.

«Совместно с ПАО «Газпром» актуализирована генеральная схема газоснабжения Курганской области. Наша задача — получить от «Газпрома» подтверждение финансирования и до 2023 года эти газопроводы построить. На 2019 год ПАО «Газпром» Курганской области предусмотрено 400 млн рублей. В текущем году планируется начать строительство шести межпоселковых трубопроводов. Это позволит перевести на природный газ 2 100 домовладений и 19 котельных», — отметил Анатолий Воробьёв.

Голубое топливо в 2019 году смогут получить жители сёл в Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском районах.