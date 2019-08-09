Рязань, , 16:13 — REGNUM

Из-за ухудшения погодных условий специалисты «Рязаньэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Энергетики держат под особым контролем социально значимые объекты и находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Энергетики проводят непрерывный мониторинг метеообстановки в связи с нестабильными погодными условиями. К оперативному реагированию готовы 114 бригад: в них входит 438 специалистов и 176 единиц техники. Смены готовы к круглосуточной работе в любых условиях. В распоряжении аварийных служб также находятся резервные источники электроснабжения для подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за шквалистого ветра и дождей. Непогода продержится в регионе 9 и 10 августа.