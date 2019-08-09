Ижевск, , 16:11 — REGNUM

В Удмуртии четыре медицинских организации психиатрического профиля объединяют в одно юридическое лицо. Соответствующий документ за подписью премьер-министра республики Ярослава Семенова опубликован на портале правительства региона.

В документе уточняется, что к Республиканской клинической психиатрической больнице минздрава Удмуртии присоединят Первую республиканскую психоневрологическую больницу, Третью республиканскую психиатрическую больницу и Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер. Комплекс мероприятий, связанных с реорганизацией, необходимо завершить в течение четырех месяцев.

В течение двух месяцев должно быть внесено на рассмотрение правительства региона предложение об изменении штатной численности учреждений, подведомственных минздраву республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне разгорелся скандал по поводу закрытия одного из отделений Глазовского межрайонного психоневрологического диспансера. Министр здравоохранения Игорь Титов утверждал, что планируется отказаться от самого ветхого здания учреждения, рассчитанного на 30 коек. Глазовский диспансер обслуживает взрослое население Ярского и Глазовского районов и города Глазова — всего 97 132 человека. При этом Титов обозначил общероссийскую тенденцию роста и снижения числа психиатрических коек. Так, до начала 80-х годов XX века их численность росла, а затем стала поэтапно сокращаться, «и за последние 18 лет коечный фонд сократился на 420 коек или на 20,1%». А в Удмуртии показатель обеспеченности населения койками один из самых высоких в ПФО. Закрытию отделения пытались противостоять местные жители, создав петицию и указывая на рост числа смертей от самоубийств в Удмуртии.

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