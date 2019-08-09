Симферополь, 9 августа 2019, 16:07 — REGNUM
Власти Крыма намерены обратиться к руководству страны по поводу ремонта дороги Бахчисарай — Ялта, пролегающей через плато Ай-Петри. Об этом журналистам 9 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, московская компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком ремонта всех дорог в Крыму. Контракт с исполнителем будет заключен с 2020 до 2024 года.
Об этом: В Крыму нашли единого подрядчика ремонта дорог
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