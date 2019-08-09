Москва, , 16:04 — REGNUM

Специалисты Научно-производственного центра «Элвис» (Зеленоград) представили интегральную микросхему, не имеющую аналогов в мире, и способную обеспечить разработку передовых радиолокационных комплексов воздушного и космического базирования. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба концерна «РТИ Системы».

Разработка была представлена в Москве, на семинаре, организованном Радиотехническим институтом им. академика А.Л. Минца. Участие в мероприятии приняли ведущие специалисты института, концерна «РТИ Системы», НПЦ «Элвис».

"Появление указанной микросхемы является базовым фактором в разработке прорывных технологий для создания перспективных радиолокационных комплексов воздушного и космического базирования, обеспечивающих значительный рост их функциональной и экономической эффективности. Это происходит в том числе и за счёт открывающейся возможности существенного повышения уровня интеграции и снижения массогабаритных параметров», — пояснил заместитель генерального директора РТИ Анатолий Леухин.

Отмечается, что по итогам семинара принято решение о расширении сотрудничестве между РТИ и НПЦ «Элвис» с целью координации усилий по разработке новых технологий создания многочастотных цифровых АФАР для перспективных радиолокационных комплексов на базе этой микросхемы. Также принято решение и по наращиванию уровня её характеристик, в первую очередь широкополосности, и о проведении совместной разработки макета фрагмента цифровой АФАР БРЛК космического и воздушного базирования в рамках инвестиционного проекта «ЭЛИК».