Ташкент, , 15:59 — REGNUM

Власти Узбекистана с 1 сентября 2019 года выделят субсидии на покупку сельскохозяйственной техники местного производства. Об этом 9 августа сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

В рамках подписанного документа государственный фонд поддержки сельского хозяйства выделит 60 млрд сумов ($6,9 млн) для предоставления льготного 15-процентного субсидирования закупок сельскохозяйственной техники с уровнем локализации на менее 20%.

До октября 2020 года планируется выделить $42 млн на модернизацию Ташкенского тракторного завода. Программой также предусмотрено выделение $24 млн на освоение трансмиссионных валов. Уровень локализации в отрасли планируется довести до 60%.

По официальным данным, в Узбекистане средний уровень механизации в хлопководстве и зерноводстве — 88% животноводстве — 48%, овощеводстве — 42%, садоводстве — 26%.

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