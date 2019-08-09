Киев, , 15:55 — REGNUM

Украина и США запустили проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области ядерной науки и инженерии.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне, передает корреспондент ИА REGNUM

В чём конкретно суть этого проекта — в сообщении не уточняется.

Посол Украины в США Валерий Чалый в своем комментарии подчеркнул важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности, «в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования ядерной энергии в мирных целях».

Напомним, что ставленник Порошенко Чалый уже завершает свою каденцию на посту посла Украины в США.

«Это достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении», — заявил он.

Имя нового посла в офисе Зеленского официально пока что не озвучили.