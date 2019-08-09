Киев, 9 августа 2019, 15:55 — REGNUM
Украина и США запустили проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области ядерной науки и инженерии.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне, передает корреспондент ИА REGNUM
В чём конкретно суть этого проекта — в сообщении не уточняется.
Посол Украины в США Валерий Чалый в своем комментарии подчеркнул важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности, «в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования ядерной энергии в мирных целях».
Напомним, что ставленник Порошенко Чалый уже завершает свою каденцию на посту посла Украины в США.
«Это достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении», — заявил он.
Имя нового посла в офисе Зеленского официально пока что не озвучили.