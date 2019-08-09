Киев, , 15:48 — REGNUM

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) требует ареста и назначения залога для шести обвиняемых в деле ввода формулы «Роттердам+», по которой формировалась цена на уголь в тарифе на электрическую электроэнергию, производимую тепловыми электростанциями.

Об этом 9 августа заявил на брифинге в Киеве руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, он сообщил, что САП попросила суд арестовать и назначить залог в размере 1,975 млн долл. для директора госпредприятия «Оператор рынка» Владимира Евдокимова.

«По «Роттердаму» всем шести подозреваемым сторона обвинения — прокурора будет требовать удержания под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого участника. По вопросу с членом НКРЭКУ Евдокимовым мы ходатайствуем о задержании и 50 млн залога. Аналогичные ходатайства, скорее всего, будут внесены в отношении других лиц», — сказал Холодницкий.

По его словам, в САП четко видят состав преступления в вводе формулы «Роттердам+».

»По «Роттердам+» мы в той стадии, когда можно утверждать, что есть состав преступления в этой формуле. Следствие продолжается… Мы ждем выводы экспертов и сбор всех доказательств. Сейчас говорить о каком-то завершении по этому производству рано», — добавил Холодницкий.

ИА REGNUMнапоминает, что на Украине формула «Роттердам+» введена при президенте Порошенко в начале 2017 года. Согласно постановлению, в цену электроэнергии на Украине закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).

В июне президент Владимир Зеленский сообщил о введении новой формулы расчета себестоимости электричества для ТЭС — «Роттердам-».

»С господином Ахметовым мы не только договорились об отмене формулы «Роттердам+»… Это как раз тот случай, когда замена плюса на минус дает Украине плюс. Хотя в случае введения с 1 июля нового рынка электроэнергии эта формула сама потеряет свой смысл», — сказал тогда Зеленский.