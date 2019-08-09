Сеул, , 15:55 — REGNUM

Сумма кредитов, взятая жителями Южной Кореи на покупку недвижимости, составила около 1,7 квдрл вон (~$1,4 трлн). Об сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта 2019 года общая сумма средств, взятая домохозяйствами и предприятиями на покупку недвижимости, составила 1,66 квдрл вон (~$1,37 трлн).

Как отметили специалисты, при подсчете средств учитывались ипотечное кредитование, групповое кредитование, проектное финансирование строительства жилья.

Известно, что общая сумма кредитов предприятий составила 667 трлн вон (~$550,73 млрд), а домохозяйств — 1,02 квдрл вон (~$842,2 млрд), что на 4,3% и 13,9% больше по сравнению с мартом 2018 года.

Как отметили специалисты, на рост кредитования повлияло снижение ставок по кредиту.