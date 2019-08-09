Москва, , 15:37 — REGNUM

Концерн «Калашников» на VII Международном евразийском форуме «Такси» в Москве представил компактный электромобиль, который, как считают в компании, будет востребован службами такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электрокар Пресс-служба концерна «Калашников»

Электрокар UV-4 в случае аварии обладает минимально низким риском опасности возгорания и взрыва, машина отличается плавностью хода. Отмечается, что в основном электромобиль предназначен для движения по территории крупных предприятий, а также для каршеринговых компаний.

Автомобиль может развить скорость до 80 км/ч, запас хода — около 150 км. На форуме был продемонстрирован образец автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе форума замглавы Минпромторга России Александр Морозов объявил о выпуске нового электромобиля на российском рынке. Производство электромобиля министерство анонсирует вместе с крупнейшими международными производителями, которые в настоящее время располагают российскими активами и несут обязательства по глубокой локализации технологии. Глава ведомства Денис Мантуров недавно заявил о запуске в серию российского электромобиля Zetta до конца 2019 года.