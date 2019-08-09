Париж, , 15:36 — REGNUM

По данным национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), рост рабочих мест по найму в частном секторе во Франции замедлился до 0,3% во втором квартале этого года, сообщает Le Figaro.

Известно, что за этот период во Франции было зарегистрировано в общей сложности 62 100 рабочих мест по сравнению с 95 600 в первом квартале 2019 года. Это снижение отражает замедление роста экономики, которое достигло 0,2% во втором квартале этого года.

С весны 2015 года во Франции непрерывно создавались рабочие места в частном секторе. За год рост занятости в частном секторе ускорился до 1,3%, достигнув в первом квартале 2018 года своего максимума в 259 400 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в плане экономики у Парижа дела обстоят лучше, чем у ее европейских партнеров.

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