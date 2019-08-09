Москва, , 15:19 — REGNUM

Объём чистой прибыли «Русала» по итогам работы в первом полугодии 2019 года составил $952 млн (62,2 млрд рублей), что на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Вместе с тем скорректированная чистая прибыль в отчётном периоде приняла отрицательное значение — убыток компании за полугодие составил $98 млн. Как объяснил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин, снижение показателя обусловлено негативными тенденциями на рынке алюминия.

«Ситуация на рынке в первом полугодии текущего года была неблагоприятной для алюминиевой отрасли. В течение этого периода наблюдалась значительная рыночная волатильность, при этом цены на алюминий снизились более чем на 17% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — сказал глава компании.

По его словам, влияние на глобальный спрос оказывают напряженные отношения США и Китая и их взаимные торговые пошлины, поэтому ситуация может ухудшиться и во второй половине года.

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