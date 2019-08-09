Москва, 9 августа 2019, 15:13 — REGNUM
Российским аптечным сетям выгодней получать гарантированный доход от л=дорогих лекарств, чем продавать дешевые лекарственные препараты. Фармацевтика — это прибыльный бизнес — лекарств, как и еда, людям нужны всегда, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Бэк-маржу аптечные сети получают с лагом по времени и не гарантировано в случае если план продаж не выполнен. Поэтому аптечным сетям выгодней продавать больше дешевых лекарств с меньшей маржей, но быстро реализуемых, а граждане, в свою очередь, также предпочитают брать более дешевые лекарства, потому что их срок годности ограничен. В случае если лекарство не было использовано его выбрасывают.
В этой связи спрос на более дорогие лекарства, которые предлагают фармацевтические компании резко снижается. В этот период они пытаются стимулировать продажи именно их препаратов в аптечных сетях, предоставляя более выгодные условия, например, фиксированные бонусы вне зависимости от продаж или повышенные выплаты в случае выполнение плана.
Как сообщало ИА REGNUM, продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.