Москва, , 15:13 — REGNUM

Российским аптечным сетям выгодней получать гарантированный доход от л=дорогих лекарств, чем продавать дешевые лекарственные препараты. Фармацевтика — это прибыльный бизнес — лекарств, как и еда, людям нужны всегда, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Фармацевт консультирует клиента аптеки (cc) Schekinov Alexey Victorovich

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«Доход аптечной сети складывается из так называемой фронт-маржи — доход от их основной деятельности и бэк-маржи — доход от фармацевтических компаний, который можно разделить на выплаты процентов от продаж и внереализованные доходы, то есть фиксированные выплаты, не зависящие от аптечных продаж.

В случае, когда экономика растет, доходы население растут, аптечным сетям интересней получать доход от фронт-маржи, потому что это живые деньги, которые организация может получить сразу же после продажи лекарств клиенту, а соответственно тут же вложить вырученные деньги в увеличение оборотных средств или в расширение сети», — пояснил эксперт.

Бэк-маржу аптечные сети получают с лагом по времени и не гарантировано в случае если план продаж не выполнен. Поэтому аптечным сетям выгодней продавать больше дешевых лекарств с меньшей маржей, но быстро реализуемых, а граждане, в свою очередь, также предпочитают брать более дешевые лекарства, потому что их срок годности ограничен. В случае если лекарство не было использовано его выбрасывают.

«Иначе картина выглядит, когда экономика снижается, а доходы население падают. Граждане начинают экономить на всем, в том числе на лекарствах. Приобретают максимально дешевые препараты и нередко используют их даже после окончания срока годности», — отметил Капустянский.

В этой связи спрос на более дорогие лекарства, которые предлагают фармацевтические компании резко снижается. В этот период они пытаются стимулировать продажи именно их препаратов в аптечных сетях, предоставляя более выгодные условия, например, фиксированные бонусы вне зависимости от продаж или повышенные выплаты в случае выполнение плана.

«Аптечным сетям в условиях сужающегося спроса, безусловно, выгодней получать гарантированный доход в виде бэк-маржи, хоть и с лагом по времени, поэтому сети вытесняют более дешевые препараты и корректируют свой ассортимент. Фактически текущая ситуация — это бизнес, ничего личного», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.